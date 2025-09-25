Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, 2025-2026 Okul Sporları Faaliyetleri öncesi Beden Eğitimi Öğretmenleri ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya Çağlar’ın yanı sıra Müdür Yardımcısı Cihan Türkmen ve Spor Şube Müdürü Müslim Kılıç katıldı. Toplantıda, okullarda spor kültürünün yaygınlaşması, Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin uygulanmasında beden eğitimi öğretmenlerinin kolaylaştırıcı rolleri, spor kültürü ile yetkin ve erdemli bireyler yetiştirmeye yönelik proje çalışmaları, okullarda düzenlenecek yarışmalar, turnuvalar ve spor etkinliklerinin planlanması, fiziksel imkân, donanım ve malzeme konuları, spor alanındaki başarıların teşvik edilmesi, başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi ve örnek uygulamaların yaygınlaştırılması konuları ele alındı.

Toplantının son bölümünde beden eğitimi öğretmenlerinin dilek ve temennilerini de dinlendi.