Serikspor’da oynayan Çorum FK’lı eski futbolcu Gökhan Karadeniz, ligin 7.hafta maçı için geldikleri Çorum’da, eski takım arkadaşlarıyla özlem giderme fırsatı da buldu.

Teknik direktör Sergey Yuran’ın Çorum FK maçında forma şansı vermediği 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, Çorum FK’da oynadığı dönemde birlikte oynadığı Hasan Hüseyin, Erkan, Atakan Akkaynak, Atakan Cangöz ve Ferhat Yazgan’la sohbet etti.

Öte yandan, Arca Çorum FK’nın eski futbolcularından Selim Dilli de Serikspor’un maç kadrosunda yer alıyordu. Dilli de Gökhan Karadeniz gibi forma şansı bulamadı.