Önceki dönem Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Genel Başkanı ve aynı zamanda Konya Milletvekili Mehmet Baykan Çorum ASKF’ye bir ziyaret gerçekleştirdi.

Baykan’ı Çorum ASKF Başkanı Ferhat Arıcı ile birlikte yönetim kurulu üyelerinden Mesut Çetinoğlu, Cumhur Sevinç ve eski İl Hakem Kurulu Başkanı Recai Kuzey karşıladı.

Çorum’daki spor faaliyetleri hakkında Başkan Arıcı’dan bilgiler alan Baykan, Çorum’a yapılacak olan spor yatırımları üzerine de görüş alışverişinde bulundu.

Çorum Şube Başkanı Ferhat Arıcı, kendisine her daim örnek olduğunu belirttiği Baykan’a ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti.