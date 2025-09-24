Arca Çorum FK’nın yeni teknik heyeti açıklandı. Teknik heyet, teknik direktör Çağdaş Çavuş’la birlikte 11 antrenörden oluşuyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Çorumlu antrenörler Hüseyin Eğer (yardımcı antrenör) ve Barış Üzbey (atletik performans antrenörü) olarak görevlerine devam ederken, Uğur Yazıcı, Bulut Ferruhlar ve Necati Demirhan yardımcı antrenör, Tuğberk Yılmaz, Levent Kula ve Mehmet Aktürk analiz antrenörü, Muhammed Fatih Çağlın atletik performans antrenörü, Atacan Öztürk ise kaleci antrenörü olarak yer alıyorlar.