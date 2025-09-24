Arca Çorum FK Teknik Direktörü Çağdaş Çavuş, maç bitiminde maraton tribününde yer alan taraftarlara hitaben yaptığı konuşmada şampiyonluk sözü verirken, takıma küsmemelerini istedi.

Taraftarlardan, takıma ve kendisine güvenmelerini isteyen Çağdaş Çavuş, “Canlanmaya müsait bir takım var, bugün bunu gördünüz. Bunun devamı gelecek. Siz bu oyuncu grubuna güvenin, bana güvenin. İlerleyen süreçte bu çok daha farklı bir nokta olacak ve çok daha keyif alacağınız oyunlar devam edecek, emin olun buna. Sizden sadece şunu istiyorum, bu oyuncu grubuna, bana güvenin, sezonun sonunda bu takım şampiyon olacak.

Oyuncuları isimlendirmeye gerek yok. Performansını beğenmediğimiz bir durum olduğunda biz zaten içeride onlarla sohbet ediyoruz. Sizin burada yaşadığınızı biz içeride daha fazlasını yaşıyoruz. Hiç kimse buradaki bu takımın şampiyon olmasını engelleyecek bir durum yaratmaz zaten. Emin olun içerideki oyuncu grubu da bugün çok üzgün. Kötü zamanda, ben ve siz onlara destek olmaya devam edeceğiz.

Siz tribünleri doldurmaya devam edin, sakın küsmeyin. Takıma küsmek yok. Şampiyon olacak bu takım, emin olun” şeklinde konuştu.

Çağdaş Çavuş, “takım canlanacak da bu taraftarı kim canlandıracak” ifadelerini kullanarak serzenişte bulunan bir taraftara ise “Taraftarı da bu takım canlandıracak” diyerek karşılık verdi.