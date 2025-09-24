Arca Çorum FK’nın deneyimli hücum oyuncusu Oğulcan Çağlayan, Serikspor’la 1-1 berabere kaldıkları maçtan sonra kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şampiyon olacaklarına vurgu yaptı.

Mevcut oyuncu grubunun bunu başaracağını kaydeden Oğulcan Çağlayan; “Arca Çorum FK bu sezon ipi göğüsleyecek. Trendyol 1.Lig’in şampiyonu Arca Çorum FK olacak. Bu oyuncu grubu bunu başaracak.

Çorum şehri ve taraftarlarımız hayallerinin gerçekleşeceği güne kadar desteklerini esirgemesin. Zor diyorsun, zor olacak ki imtihan olsun” ifadelerini kullandı.