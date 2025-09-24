Arca Çorum FK Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, 1-1 biten Serikspor maçından sonra yaptığı açıklamada şampiyonluğa olan inancını yinelerken, biraz zamana ve desteğe ihtiyaçlarının olduğunu ifade etti.

Dere, kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Arca Çorum FK’mız, evimizde oynadığımız Serikspor karşılaşmasından 1 puanla ayrıldı.

Maçın neredeyse tamamında top bizde ve üstün olan taraf olsak da beraberlik golü dışında gol bulamayıp puan kaybıyla sonuçlandırdığımız bir maç oldu.

Bu lig, daha üretken olunması; ele geçirdiğimiz fırsatları gole çevirmemiz gereken bir lig. Hocamız ve ekibi, oyuncularımızın çoğu yeni. Takımımızın biraz zamana ve her zaman olduğu gibi desteğe ihtiyacı var. Tolere edilemeyecek hakem hataları, puan kayıpları ve hatta mağlubiyetler ise bu Lig'in doğasında var.

Tüm bunlara rağmen karamsarlık yapacak bir durum yok. Çalışacağız, kenetleneceğiz, tribünleri tıklım tıklım dolduracağız. Bu takım Süper Lig'e çıkacak” ifadelerini kullandı.