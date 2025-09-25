Çorumlu hentbolcu Zehra Eker, 1.Lig’den Süper Lig ekibi Göztepe’ye transfer olarak bir kez daha tüm dikkatleri üzerine çekti.

Çorum’da, ilköğretim öğrencisi iken Karşıyaka ve Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu takımlarında gösterdiği başarılı performansla Anadolu Yıldızları Ligi’nde (ANALİG) Çorum’u temsil eden il karmasına seçilen ve çıkışını burada da sürdürerek dikkatleri üzerine çeken Zehra Eker, henüz 15 yaşında iken 1.Lig ekibi Aksaray Belediyespor’un altyapısına transfer olmuştu. Aksaray temsilcisinde geçirdiği süreçte, genç takım ile Türkiye şampiyonluğu, A takımla da 1.Lig şampiyonluğu yaşayan 23 yaşındaki sol oyun kurucusu, Süper Lig ekibi Göztepe’nin radarına girdi. İzmir’in köklü spor kulübü Göztepe, Çorumlu hentbolcunun transferini mutlu sonla bitirerek kadrosuna kattı.

Göztepe’ye transferi ile ilgili olarak ÇORUM HABER’in Ege temsilcisi Ali Erol Diker’e yaptığı açıklamada, “Artık Göztepe’nin başarısı için mücadele edeceğim. İzmir’in köklü kulübü Göztepe’de forma giymek benim için büyük onur” dedi.

Aslen Çorum’un Erdek köyü nüfusuna kayıtlı olan Zehra Eker’in ailesi Çorum’da ikamet ediyor. Halen Aksaray Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü 4.sınıf öğrencisi olan Zehra Eker, Çorum’da iken A2 Milli Takımı’nın kampına da katılmıştı.

Zehra Eker’in yeni takımı Göztepe, 8 takımın mücadele ettiği Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin geride kalan 2 haftalık periyodunda 1 galibiyet, 1 yenilgi alırken, 2 puanla 4.sırada yer alıyor. Ligde, Muğla temsilcisi Yalıkavakspor ile İstanbul ekibi Üsküdar Belediyespor 4’er puanla zirveyi paylaşıyor.