Uluslararası Dokuzkumalak Federasyonu Türkiye temsilciliğinin 2025 yılı faaliyet programında yer alan Uluslararası Dokuzkumalak ve Mangal Turnuvası 21-24 Eylül tarihleri arasında Amasya’da yapıldı. Türkiye’nin yanı sıra İspanya, Çekya, Kazakistan ve Kırgızistan’dan toplam 70 sporcunun katılımı ile gerçekleşen turnuvada şampiyonlar belli oldu.

Çorum Hattuşaspor Kulübü sporcularından Yusuf Ünal U12 mangala kategorisinde, Sarp Burak Kolcu ise U14 kategorisinde namağlup şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldular.

Öte yandan Hattuşaspor Kulübü satranç ve zeka oyunları antrenörü Abbas Kolcu da mangalda büyük erkeklerde ikinci, mangala genelde ise üçüncü olarak turnuvayı iki madalya ile tamamladı.