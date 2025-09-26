Şampiyonluk mücadelesi veren Arca Çorum FK, 23 Eylül’de, sahasında Serikspor’la 1-1 berabere kaldığı maçla ilgili olarak, taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat”tan dolayı Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği tarafından Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Kırmızı-siyahlı takım, bu sezon iç sahada oynadığı Amed, Sarıyer ve Vanspor maçlarında da aynı disiplin ihlali nedeniyle tribün blok kapatma cezalarına çarptırılmıştı.