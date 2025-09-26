2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası 3.tur kura çekimi gerçekleşti. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine takım temsilcilerinin yanı sıra federasyon yetkilileri de katıldı.
56 takımın tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya geleceği 3.tur kura çekiminde Arca Çorum FK'nın rakibi 3.Lig 4.Grup takımlarından Kütahyaspor oldu. Karşılaşmanın ise Çorum'da oynanacağı açıklandı.
Maçlar 28-30 Ekim tarihleri arasında oynanacak.
Öte yandan Çorum FK'nın ligdeki rakiplerinde ise eşleşmeler şu şekilde oluştu;
Esenler Erokspor-Ağrı 1970spor
Fatsa Belediyespor-Vanspor
Manisa FK-Muğlaspor
Ali Ağa A.Ş-Serikspor
Sakaryaspor-İnegölspor
Pendikspor-Çorluspor 1947
1926 Bulancakspor-Iğdır FK
Zonguldakspor-Bodrum FK
Silifke Belediyespor-Amedspor
Kahramanmaraşspor-Ümraniyespor
52 Orduspor-Sarıyer
Erciyes 38-Keçiörengücü
Kepezspor-Sivasspor