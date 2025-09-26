2025-2026 sezonu Ziraat Türkiye Kupası 3.tur kura çekimi gerçekleşti. TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapılan kura çekimine takım temsilcilerinin yanı sıra federasyon yetkilileri de katıldı.

56 takımın tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya geleceği 3.tur kura çekiminde Arca Çorum FK'nın rakibi 3.Lig 4.Grup takımlarından Kütahyaspor oldu. Karşılaşmanın ise Çorum'da oynanacağı açıklandı.

Maçlar 28-30 Ekim tarihleri arasında oynanacak.

Öte yandan Çorum FK'nın ligdeki rakiplerinde ise eşleşmeler şu şekilde oluştu;

Esenler Erokspor-Ağrı 1970spor

Fatsa Belediyespor-Vanspor

Manisa FK-Muğlaspor

Ali Ağa A.Ş-Serikspor

Sakaryaspor-İnegölspor

Pendikspor-Çorluspor 1947

1926 Bulancakspor-Iğdır FK

Zonguldakspor-Bodrum FK

Silifke Belediyespor-Amedspor

Kahramanmaraşspor-Ümraniyespor

52 Orduspor-Sarıyer

Erciyes 38-Keçiörengücü

Kepezspor-Sivasspor