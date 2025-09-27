Arca Çorum FK, bugün Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 8.hafta maçında konuk olacağı Ümraniyespor’la tarihinde 5.kez karşılaşacak.

Profesyonel futbol liglerindeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK ile Ümraniyespor bugüne kadar tamamı 1.Lig’de olmak üzere 4 kez karşılaştı. Bu maçların 2’sini Arca Çorum FK, 2’sini ise Ümraniyespor kazandı.

2023-2024 Sezonunun 5.haftasında, İstanbul’da oynanan maçı Arca Çorum FK 3-0 kazanırken, 22.haftara, Çorum’da oynanan maçta ise 3 puan 1-0’lık skorla Ümraniyespor’un oldu.

Geçen sezonun ilk haftasında, İstanbul’da oynanan maçı Ümraniyespor 3-0, 20.haftada, Çorum’da oynanan maçı ise Arca Çorum FK 3-1 kazandı.