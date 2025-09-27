Trendyol Türkiye 1.Futsol Ligi’nin 8.hafta maçında, bugün Ümraniyespor’a konuk olacak olan Arca Çorum FK, profesyonel liglerde 460.kez puan maçına çıkacak.

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK bu süreçte 459 kez puan maçına çıktı. Kırmızı-siyahlı takım bu karşılaşmalarda 3’ü hükmen 199 galibiyet, 125 beraberlik, 135 yenilgi alarak 722 puan toplarken, attığı 657 gole karşılık 486 gol yedi.

DEPLASMANDA 230 MAÇ

Çorum temsilcisi, 459 maçın 230’una deplasmanda çıkarken, 80 galibiyet, 62 beraberlik, 88 yenilgi aldı. Hanesine 302 puan yazdıran kırmızı-siyahlılar attıkları 278 gole karşılık kalelerinde 267 gol gördüler.

İÇERİDE 420 PUAN

Arca Çorum FK, sahasında çıktığı 229 karşılaşmada ise 119 galibiyet, 63 beraberlik, 47 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 379 kez havalandıran kırmızı-siyahlı takım kalesinde 219 gole engel olamazken, hanelerine 420 puan yazdırdılar.