Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, 7 puanla 17.sırada yer alan Ümraniyespor, bu puanların 4’ünü sahasında, 3’ünü deplasmanda aldı.

Teknik direktörlüğünü Bülent Bölükbaşı’nın yaptığı Ümraniyespor, sezona evinde aldığı 2-1’lik Manisa FK galibiyetiyle başlarken, sonrasında çıktığı 5 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. İkinci hafta, Serikspor’a (D) 1-0 kaybeden Ümraniyespor, üçüncü maçında Hatayspor’la evinde 1-1 berabere kalırken, dördüncü maçında, yine evinde oynadı ve bu kez Esenler Erokspor’a 2-0 yenildi. Beşinci maçında, derbide İstanbulspor’a 4-0’lık skorla boyun eğen İstanbul ekibi, altıncı maçında ise Iğdır FK’ya sahasında 1-0 kaybetti.

23 Eylül’de, deplasmanda Boluspor’u 1-0 yenen Ümraniyespor galibiyet hasretine son verirken, 5 haftalık kötü gidişe de “dur” dedi.