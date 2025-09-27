Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde şampiyonluk mücadelesi veren ve son 3 maçında 7 puan kaybederek yara alan Arca Çorum FK, akşam 8.hafta karşılaşmasında konuk olacağı İstanbul temsilcisi Ümraniyespor karşısında kötü gidişe “dur” demek için galibiyet arayacak.

Sezona 4’te 4 yaparak başlayan ve 3 hafta liderlik koltuğunda yer alan Arca Çorum FK, son 3 maçında tam 7 puan kaybetti. 4’te 4 yaptığı galibiyet serisinin ardından evinde Vanspor’la 0-0 berabere kalan Çorum temsilcisi, ardından İstanbulspor deplasmanında aldığı 3-1’lik yenilgiden sonra liderliği Esenler Erokspor’a kaptırdı.

İstanbulspor yenilgisinden sonra teknik direktör değişikliğine giden Çorum temsilcisi, Tahsin Tam’ın yerine göreve gelen Çağdaş Çavuş nezaretindeki ilk maçında geçen hafta, sahasında Serikspor’la 1-1 berabere kaldı. Böylece, son 3 haftada tam 7 puan kaybeden ve haftaya zirvenin 2 puan gerisinde, 4.sırada giren Arca Çorum FK, bu akşam Ümraniyespor karşısında kötü gidişe son verip yükselişe geçme maçına çıkacak. Takımın başında ilk deplasman maçına çıkacak olan Çağdaş Çavuş, tüm planları galibiyet üzerine yaptı.

Çorum temsilcisinde, kritik maç öncesinde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlıkları bulunan Hasan Hüseyin ve Geraldo forma giyemeyecek.

Ümraniyespor cephesinde de hedef galibiyet. Manisa galibiyetiyle başladığı sezonun sonraki 5 haftalık periyodunda sadece 1 puan alabilen Ümraniyespor, geçen hafta deplasmanda Boluspor’u 1-0 yenerek kötü gidişe dur dedi. İstanbul temsilcisinde, zorlu Çorum FK maçı öncesinde genç golcü Batuhan Çelik kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek.

14 puanlı 4.sırada Arca Çorum FK ile 7 puanlı 17.sıradaki Ümraniyespor arasında bu akyam Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı’nda, saat 19.00’da başlayacak zorlu maçta Trabzon bölgesi üst klasman hakemlerinden Melih Kurt düdük çalacak.