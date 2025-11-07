Hakemlere yönelik başlatılan yasa dışı bahis soruşturması kapsamında savcılık talebiyle 17 hakem gözaltına alındı.

Futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkileme suçlamasıyla Trendyol Süper Lig'de bulunan bir futbol takımının başkanı (M.Ö.), bir takımın eski sahibi (T.C.) ile eski dernek başkanı (M.F.S) hakkında da gözaltı kararı alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında şöyle denildi:

"- Hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak, görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlik görevlerinde elde ettikleri gelir ve hakemlik görevi dışındaki kendi gelirlerinin mukayese edilmesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme suç iddialarının incelemeye alınması neticesinde; ilk aşamada 17 hakem (A.K.K. - A.T. - B.K. - B.T. - B.E.A. - C.B. - E.A. -M.Y. - M.Ö. - N.O. - N.K. - S.E.T. - Ş.B. - U.T. - U.K. - Y.Y - Y.Ş.) hakkında Türk Ceza Kanunu'da yer alan "görevi kötüye kullanma" ve 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından

- Futbol liglerinde müsabakanın sonucunu etkilemek amacına yönelik eylem değerlendirmesi nedeni ile Trendyol Süper Lig'de bulunan 1 futbol takımının başkanı (M.Ö.), 1 takımın eski sahibi (T.C.) ile eski dernek başkanı (M.F.S) hakkında 6222 sayılı kanunda yer alan "müsabaka sonucunu etkileme" suçu iddiaları bakımından

- Bu soruşturma sırasında sosyal medyada kaynağı belirsiz manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi belge paylaştığı değerlendirilen U.E isimli kişi hakkında Türk Ceza Kanunu'nda yer alan "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçu iddiası bakımından, Toplam 21 kişi hakkında İstanbul dahil toplam 12 farklı şehirdeki adreslerde arama - el koyma ve gözaltına alma tedbiri uygulanmıştır.

- Soruşturmaya konu ülkemiz futbol liglerinde yer alan futbolcu, hakem gibi insan ve futbol kulübü, üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı göz önüne alındığında, devam eden bu adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gereken bu süreçte, iddia olunan eylemler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma ve TFF tarafından yürütülen idari soruşturma delil durumu, yaptırım müeyyideleri ve devamındaki kanun yolu aşamaları bakımından farklı değerlendirilmesi gereken iki olgudur.

- TFF' nin idari olarak haklarında işlem yürüttüğü kişilerin adli bakımından değerlendirmesi farklı olabileceği gibi, TFF tarafından hiç işlem yapılmayan kişilere ayrıca adli işlem yapılması mümkündür. Bu nedenle mevcut adli soruşturma kapsamında TFF tarafından yapılan disiplin değerlendirmesinden faydalanılarak ancak bu idari süreçteki bilgi ve belgelere bağlı kalınmadan, resen yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen yukarıda belirli kişiler hakkında bu işlemler tesis edilmiştir.

- Ülkemiz tüm futbol liglerindeki oyuncu, teknik kişi, idareci ve benzer surette her ne sıfatla olursa olsun görev alan kişilerin sayısının çokluğu ile incelenmesi gereken müsabakalar dikkate alındığında; öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re'sen yapılacak araştırmalar ışığında ve ayrıca bunun yanında ilgili tüm kurum-kuruluşlarla koordinasyon halinde ara verilmeksizin bu tür iddialara dair soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin bilinmesi, özellikle sosyal medyada yer alan ve kaynağı belirlenemeyen teyitsiz hiçbir bilgiye itibar edilmemesi hususu"

BAHİS SORUŞTURMASININ GEÇMİŞİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakem camiasını sarsan açıklaması İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ihbar kabul edilmişti.

Başsavcılık, soruşturmanın derinleşerek süreceğini belirtti. Başsavcılık, süren bir soruşturma olduğunu ve son iddiaların da bu kapsamda ele alınacağını bildirmişti.

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2025 yılı Nisan ayında futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakemin karıştığı iddia edilen bahis oynama iddiası kapsamında soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılık açıklamasında süren bir soruşturmanın varlığına da dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Bu soruşturma devam ederken başkaca bir kısım hakemin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu ile MHK hakkında ayrıca soruşturma işlemi başlatıldığına dair haberlerden sonra, zaten devam eden mevcut soruşturma nedeni ile talep üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan bu yeni soruşturma yetkisizlik kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiş olup her iki soruşturma dosyası birleştirilerek tek dosya üzerinden araştırmalar devam etmektedir."

İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı "bahis hesabı bulunan hakemler" açıklaması da ayrıca devam eden soruşturma dosyası bakımından ihbar niteliğinde kabul edildiğini açıklayan başsavcılık, şu ifadelere de yer verdi.

“Bu hakemlerin tespiti ile haklarında 6222 Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun'a muhalefet, 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'na muhalefet, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet ve ayrıca tespit edilecek diğer suç iddiaları bakımından devam eden mevcut soruşturma daha da derinleştirilerek sürdürülecektir.”

Soruşturmayı derinleştiren açıklama Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan geldi. Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini iddia etti. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu bu hakemler hakkında gerekli yaptırımların yapılacağını söyledi.

MASAK RAPORLARI DA GELECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yürütülen soruşturma kapsamında MASAK raporları, HTS kayıtları, ulaşılabilen yurtiçi ve yurtdışı bahis siteleri abonelik kayıtları ve bu sitelerden bahis oynanma durumlarının tespitine dair kayıtlar ve tanık beyanları temin edilmekte olduğunu açıkladı.

Açıklamada, Takdir olunması gerekir ki en az 5 yıllık geriye dönük zaman aralığında binlerce kişiye ve onlarca kuruma ait bu kayıtların analiz edilmesi belli bir zaman almakta, yoğun bir mesai gerektirmekte olup ancak bu analizlerden sonra gerçek şüphelilerin tespiti üzerine haklarında adli anlamda gereğine ayrıca tevessül edilecektir." denildi.

149 HAKEME HAK MAHRUMİYETİ CEZASI VERİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) bahis soruşturmasında, 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verdi, 3 hakem için inceleme sürüyordu.