Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Atatürk Anma Haftası etkinlikleri kapsamında, merkez Bahçelievler İlkokulu öğretmenleri ve öğrencileri anlamlı bir program düzenledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak ve onun fikirlerini yeni nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler Atatürk’ün hayatı, inkılapları ve Cumhuriyetin kazanımları üzerine hazırladıkları gösterilerle duygu dolu anlar yaşattı.

Okul bahçesinde gerçekleşen programda şiirler okundu, oratoryo sunuldu ve Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi. Öğrencilerin özverili çalışmaları, öğretmenlerin titiz hazırlıkları ve velilerin desteğiyle anlamlı bir atmosfer oluşturuldu.

Etkinlikle ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce; “Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmet ve minnetle anıyoruz. Bu anlamlı etkinliğe emek veren tüm öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyoruz” denildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR