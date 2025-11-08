Çorum’da eğitim camiasının tanınmış simalarından Ahmet Tığlı hayatını kaybetti.

İlimizde uzun yıllar boyunca Özel Pınar Eğitim Kurumları, MY Tasarım Anadolu Lisesi ve Çözüm Dershanesi’nde eğitimci ve yönetici olarak görev yapan Ahmet Tığlı, eğitime kattığı katkılarla tanınıyordu.

Aslen Dodurga Alpagut Köyü nüfusuna kayıtlı olan, Fatih Tığlı’nın babası ve Çorum Mahmut Atalay Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Tığlı’nın ağabeyi olan Ahmet Tığlı’nın vefatı ailesi ve sevenleri ile eğitim camiasını yasa boğdu.

Merhumun cenazesi Cuma Namazı sonrasında Akşemseddin Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar’da defnedildi. Çorum Belediyesi çalışanı Gökhan Şanlı’nın babası Osman Fahri Şanlı’nın da cenaze namazının kılındığı Akşemseddin Camii’ndeki törene Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, 22, 23 ve 24. Dönem Ak Parti Çorum Milletvekili ve Pınar Eğitim Kurumları Kurucusu Murat Yıldırım, önceki dönem belediye başkanlarından Muzaffer Külcü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

ÇORUM HABER merhumlara Allah’tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi