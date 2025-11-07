Çorum Belediyesi’nin kasım ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda 2026 Mali Yılı Bütçesi ve Performans Programı görüşüldü. Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'ın yönettiği toplantıda ‘2026 Mali Yılı Tahmini Gelir ve Gider Bütçesi’ 7 milyar 980 milyon lira olarak onaylandı.

Bütçe hakkında meclis üyelerine bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, 2026 yılı bütçesinde gelirlerin 7 milyar 380 milyon TL, giderlerin 7 milyar 980 milyon TL, finansmanın ise 600 milyon olarak belirlendiğini söyledi.

Çöplü, personel giderlerinin 603 milyon 643 bin lira, SGK devlet prim giderlerinin 58 milyon 307 bin, mal ve hizmet alım giderlerinin 3 milyar 487 milyon 501 bin, faiz giderlerinin 79 milyon 306 bin, cari transferlerin 293 milyon 287 bin lira, sermaye giderlerinin 2 milyar 552 milyon 956 bin lira, sermaye transferlerinin 505 milyon, yedek ödeneklerin ise 400 milyon olmak üzere toplam 7 milyar 980 milyon TL gider bütçesi olduğunu bildirdi.

Çöplü'nün bilgilendirmesinin ardından YRP Belediye Meclis Üyesi Kadir Boruç, bütçede giderin gelirden büyük olduğunu eleştirerek, "Bütçede yüzde 7 buçuk gibi bir açığımız var. Neredeyse 8 milyar olan bütçede yüzde 8 tasarruf yapılamaz mıydı?" diye sordu

ÜRETMEDEN HARCAYAN PLANLAMADAN BORÇLANAN...

CHP Belediye Meclis Üyesi Naz Bulut da yapılan bütçelerdeki temel sorunun gelirlerin durağan, giderlerin ise kontrolsüz bir şekilde artış eğiliminde olmasını ileri sürdü.

Özellikle de son yıllardaki enflasyon oranındaki artışlara bakılırsa gider kalemlerinin enflasyondan çok daha fazla etkilendiğini vurgulayan Bulut şu ifadelere yer verdi: "Bu durum, belediyemizin 2026 yılında borçlanmaya dayalı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğini göstermektedir. Yani; “üretmeden harcayan, planlamadan borçlanan” bir tabloyla karşı karşıyayız."

CHP Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Belediye borçlanmaz ve arsa satmazsa bütçenin denkleşmeyeceğini belirterek, "Bir kez daha rica ediyoruz bu Çorumlunun parası. Çorumlunun parasını hangi müdürlük neye harcayacak? Bu konuda bilgilendirilmek istiyoruz." diye konuştu.

"AYAKLARI YERE BASAN BÜTÇE"

Bütçenin bugüne kadar gelmesinde emeği olan tüm müdürlüklerine teşekkür eden Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Ayakları yere basan güzel bir bütçe hazırladığımızı düşünüyorum. Bütçenin yüzde 14'ünü suya yönelik yatırımlara ayırmış olmamız suya verdiğimiz önemi gösteriyor. Birçok Belediyede su kesintilerinin konuşulduğu bir noktada 2025'te olduğu gibi 2026'da da aslan payını bu noktada gayretimizi ortaya koyduğu için arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bütçemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.