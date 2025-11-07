Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) takvimine ilişkin yaptığı açıklamada, "LGS kapsamındaki sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşecek" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav'ın 14 Haziran 2026 Pazar günü yapılacağını belirtti.

Bakan Tekin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:"2025-2026 eğitim öğretim yılında yapılacak olan Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav tarihi açıklandı. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınav, 14 Haziran 2026 Pazar günü gerçekleşecek. 8'inci sınıf öğrencilerimize yönelik LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar doğrultusunda hazırlanacak. Öğrencilerimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum."

