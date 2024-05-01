Çorum genelinde 17 lisenin katıldığı Liseler Arası İngilizce Münazara Yarışması finali Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi. Bahçeşehir Koleji ile Bahçelievler Anadolu Lisesi’nin finale kaldığı yarışmayı Vali Zülkif Dağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, öğretmen ve öğrenciler ilgiyle izledi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından öğrencilerin İngilizce konuşma ve iletişim becerilerini geliştirmek, eleştirel düşünme yeteneklerini artırmak ve farklı bakış açılarına saygı duymalarını teşvik etmek, araştırma yapma, bilgi toplama ve argümantasyon becerilerini güçlendirmek amacıyla yapılan yarışmaya 17 okul katıldı.



Münazaralarda öğrencilerin düşüncelerini tamamen İngilizce aktardığı, öğrenciler arasındaki diyalogların seyirciler tarafından da takdir topladığı yarışmaların özellikle soru cevap bölümlerinde yaşanan tatlı rekabet keyifli anların ortaya çıkmasına neden oldu. 27 Kasım 2023 tarihinde Bilgi Koleji ile Ada Koleji arasında başlattığı yarışmalar Bahçeşehir Koleji ile Bahçelievler Anadolu Lisesi arasında gerçekleştirilen final ile son buldu.



English Debate Finali’nde Bahçeşehir Koleji “Eğitim mesleki becerileri öncelikli olarak ele almalıdır” tezini savunurken; Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencileri ise “Eğitim, akademik konuları öncelikli olarak ele almalıdır” antitezini savundu.

Finalde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, “Şehrimizde dil öğrenmenin önemine dair büyük bir farkındalık oluşturan bu etkinlikte emeği geçen tüm öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ederim” diyerek münazaraların bundan sonraki yıllarda da devam etmesini temenni ettiğini dile getirdi.

İngilizce Münazara finalinde kazanan taraf “Eğitim, akademik konuları öncelikli olarak ele almalıdır” tezini savunan Bahçelievler Anadolu Lisesi ekibi oldu.

Bu tür etkinliklerin öğrencilerimizin kişisel gelişimlerine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirten Vali Dağlı ise kazanan Bahçelievler Anadolu Lisesi ekibine ödüllerini vererek, etkinliğe katılan tüm okul ve öğrencileri tebrik etti.