Toplantıda, bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Çorum Belediyesi ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, etkinlik ve faaliyetler hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı. Ayrıca, metruk binalara yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından kurul üyelerine bilgi verildi.

Vali Ali Çalgan, toplantıda yaptığı konuşmada; “Bağımlılıkla mücadele, sadece belli kurumların değil; toplumun tüm kesimlerinin el birliğiyle yürütebileceği bir süreçtir. Bu mücadelenin başarısı ise koordinasyon, süreklilik ve sahada etkili uygulamalara bağlıdır. Günü kurtarmaya değil, geleceği inşa etmeye odaklanmalıyız. Özellikle gençlerimiz için tehdit oluşturan metruk binaların tespiti ve denetimi kararlılıkla sürecek. Amacımız, bu alanların kötüye kullanımını engelleyerek güvenli ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmaktır. Bağımlılıkla mücadele çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırarak kararlılıkla sürdüreceğiz. Tüm kurumlarımıza ve STK' larımıza yapıcı işbirliği için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: Haber Merkezi