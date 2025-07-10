Filiz-Halil Çetin'in kızları Elif ile Zarife-Ercan Aksu'nun oğulları Berkay, düzenlenen bir düğün töreni ile yaşamlarını birleştirdiler. Genç çiftin düğün törenleri büyük bir katılımla gerçekleştirildi.

Genç çiftin düğün törenine Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, belediye başkan yardımcıları Orhan Sancak, Erdoğan Doğan, Uğur Sarı, Yeniden Refah Partisi Mamak İlçe Başkanı Ertürk Acun, dernek başkanları, mahalle muhtarları, iş insanları, gelin ve damadın yakınları, arkadaşları ile çok sayıda davetli katıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK