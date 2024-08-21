Çorum'da iki kez evi yandığı için memleketini terk eden Selim Kaya'nın İzmir Karşıyaka'daki evi, orman yangınında küle döndü.

Karşıyaka ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde 15 Ağustos'ta başlayan ve geniş bir alana yayılarak 18 Ağustos'ta kontrol altına alınabilen yangının ardından, alevlerin zarar verdiği ev ve iş yerlerinde hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Alevlerin yerleşim alanlarına en yoğun hasarı verdiği Bayraklı ilçesi Onur Mahallesi'nde de vatandaşlar, yanan evlerinden kalan eşyaları temizliyor.

Bazı vatandaşlar ise kullanılamaz haldeki evlerinin önünde demledikleri çayı içerek acılarını paylaşıyor.

Mahallede 20 yıldır oturduğu evi yanan Selim Kaya ile 35 yıllık evi alevlere teslim olan Resul Sirkeci de yıkık duvarların önünde birbirlerine destek olmaya çalışıyor.

41 yaşındaki Selim Kaya, evde tek başına yaşadığını, inşaatlarda çalışarak geçimini sağladığını, yangın sırasında da işte olduğunu ve evinin halini görünce büyük üzüntü yaşadığını söyledi.

"MEMLEKETTEN YANGINDAN KAÇTIM, YANGIN BURDA DA BULDU"

Yangın felaketiyle üçüncü kez karşılaştığını dile getiren Kaya, memleketi Çorum'da evinin 1990 ve 1995'te iki kez yandığını, kendisine yeni bir hayat kurmak için İzmir'e göç ettiğini anlattı.

"Memleketten yangından dolayı kaçtım, geldim burada da yangın beni buldu. Çorum'da da evimiz tamamen yanmıştı." diyen Kaya, evini yeniden yapma imkanının bulunmadığını, destek istediğini ifade etti.

Yaklaşık 50 bin lirasının da yandığını aktaran Kaya, "Evdeki tüm eşyaları yenilemiştim. Evlenmeyi düşünüyordum. Her şeyi sıfırdan almıştım. Sıfırdan çıkmıştım şimdi yeniden dipteyim. Allah kimseye yaşatmasın, düşmanıma vermesin." dedi.

"10 DAKİKADA HER ŞEYİM BİTTİ"

Resul Sirkeci de yangın sırasında evde olduğunu, kahvaltı sonrası bir anda alevlerin evlerine kadar geldiğini gördüğünü kaydetti.

Alevlere müdahale etmeye çalıştığını belirten Sirkeci, şöyle konuştu:

"Hortumla su tuttum ama hiçbir faydası olmadı. Hanımı zorla çıkardık. Ben de kaçtım, kafam hafif yaralandı. Yapacak hiçbir şey yoktu. Oturup izledik. 34 yıldır bu evde oturuyordum. Çocuklarımla kalıyordum. Her şeyim yandı. Bir tane iğne dahi alamadım. Telefonlar, kıyafetler, paralar, hepsi kül oldu gitti. 10 dakikanın içerisinde her şey bitti."

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Yamanlar Dağı'nda 15 Ağustos'ta ormanlık alanda başlayan yangın yerleşim yerlerine kadar ulaşmıştı.

18 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangında 16 ev yanmış, 87 ev ve 45 iş yeri boşaltılmış, 3 mahalle de tahliye edilmişti.