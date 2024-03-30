Emel Ayduğan, ilçede seçim çalışmalarını tamamladı. Seçim kampanyası boyunca esnafı, kurum ve kuruluşları ziyaret eden, etkinlikler düzenleyen ve projelerini anlatan Ayduğan, yoğun ve sıcak ilgiyle karşılandı.

Projeleriyle heyecan yaratan Ayduğan, tüm kesimlerin desteğini yanına aldı. Ayduğan, “Alaca iyi olacak, Alaca bir kadın eliyle daha çağdaş, daha modern daha güzel olacak” diye konuştu.

“GELECEĞİNİZİ KURTARIN”

Mevcut iktidarın insanları yardım almaya, yardım ve desteklerle geçinmeye alıştırmaya çalıştığına dikkati çeken Ayduğan, yardımların gelip geçici olacağını, esas olanın ayakta durabilecek gücü elde bulundurmak, çocuklarımızın geleceğini garanti altına almak, günübirlik tedbirlerin yerine daha kalıcı şartları oluşturmak olduğuna dikkati çekerek, “bugününüzü değil, yarınınızı, geleceğinizi garanti altına almak için oy kullanın. Yarın pişman olmamak için, “keşke” dememek için iyi düşünerek, bilinçli karar verin. Partiye değil, kişiye, iyi olana, hizmet edecek olana oy verin” ifadesini kullandı.



“ALACA HAK ETTİĞİ

DEĞERİ GÖRMELİDİR”

Emel Ayduğan, Alaca’nın hak ettiği değeri görmesi, ilçeyi aydınlık yarınlara taşıyacak hizmetleri alması için yönetime kadın elinin değmesi gerektiğini vurgulayarak, Alaca için neler yapılması gerekiyorsa yapacaklarını, ilçeyi geleceğe hazırlamak için gece-gündüz çalışacaklarını söyledi.

“GENÇLERE, KADINLARA,

YAŞLILARA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Emel Ayduğan, 31 Mart seçimlerinde belediye başkanlığını kazanması halinde sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçireceklerini bildirerek, ihtiyaç sahibi ailelerin okul çağındaki çocuklarına sabah kahvaltısı, dershane eğitimi ve diğer ihtiyaçlarının karşılanması için destek sözü verdi.

Emel Ayduğan, kimsesi olmayan ve tek başına yaşamak zorunda kalan yaşlılar için de barınma mekanları oluşturacaklarını bildirdi.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için LGS, YKS gibi sınav öncesi de gereken desteği vereceklerini bildiren Ayduğan, “üniversite sınavlarına hazırlanan gençlerimiz için etüt merkezleri, derslikler oluşturup, öğretmenlerle de görüşüp, Milli Eğitim ve dershanelerle protokol hazırlayıp öğrencilerimize ücretsiz ders vermelerini sağlayacağız. Gençlerimiz arzu ettikleri en güzel yerleri kazanıp hayata daha iyi hazırlanmalıdır. Bunun için gereken altyapıyı oluşturup, ailelerimize destek vereceğiz” ifadesini kullandı.

Ulu çınarlarımız, geçmişin mimarları, hayat tecrübeleriyle bizlere her alanda örnek olan yaşlıların da rahat ve huzurlu bir ortamda barınmasının büyük önem taşıdığına değinen Ayduğan, “Kimsesi olmayan, maddi durumu elverişsiz olan, kendi başının çaresine bakamayacak durumda olan tüm yaşlılarımız için de barınma ve rehabilitasyon merkezleri oluşturacağız. Yaşlılarımız doktor kontrolünde, hemşirelerin de bulunduğu ortamlarda rahatça barınabilecek, ihtiyaçlarını karşılayabilecek” diye konuştu.

Sosyal belediyeciliğin yoksula, öğrenciye, gençlere, kadınlara, yaşlılara sahip çıkmayı gerektirdiğini vurgulayan Ayduğan, sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini hayata geçireceklerini söyledi.

Ayduğan, Alaca’yı kalkındırmak, geleceğe hazırlamak, sorunlarını çözmek ve daha yaşanabilir hale getirmek için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini açıkladı.



ALACA’YI GELECEĞE HAZIRLAYACAK PROJELER

Emel Ayduğan’ın bazı projeleri ise şu şekilde: Alacahöyük'ün tanıtımına önem verilecek! Yarım ve atıl bırakılan tesisler turizme kazandırılacak. Hititler’in mirasına sahip çıkılacak. Kaçak göçmenler, sığınmacılar Alaca'mıza alınmayacak! Mülteci sorununu en akılcı, en mantıklı yöntemlerle çözeceğiz. İhtiyaç sahibi kişilere “Belediye Kartı” çıkartılacak! Dar gelirliye sahip çıkacağız. Misafirhane binası Alaca'ya hizmet edecek! Çiftçilere mazot, gübre tohum desteği verilecek! Bereketli ve verimli topraklara sahip Alaca ovası yeniden şahlanacak. Belediye otobüsü sefer sayıları artacak! Sokak hayvanlarına sahip çıkılacak, önem verilecek! Sokakta yaşayan hayvanların yiyecek ihtiyaçları karşılanacak, aşıları yaptırılacak, veteriner kontrolünde kısırlaştırılarak kontrolsüz çoğalmalarının önüne geçilecek. Bu dünyayı can dostlarımızla birlikte paylaşacağız. İçme suyu kalitesi artacak!”