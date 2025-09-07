Çorum’un tanınmış Delikara ailesinden, emekli SKK Hastanesi Müdürü Aydın Delikara (84), İstanbul Çatalca Devlet Hastanesi’nde, bugün saat 11.00 sıralarında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
Merhume Ülker Delikara’nın eşi, Funda Pehlivan ve Koray Delikara’nın babaları, Av. Abdullah Pehlivan’ın kayınpederi olan Aydın Delikara’nın cenazesi, yarın (8 Eylül Pazartesi günü) Büyük Çekmece Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
