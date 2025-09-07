Çorum Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Özgün Pehlivan, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptığı sunumda sağlıklı hayat merkezlerinin toplum sağlığındaki rolünü anlattı.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, sağlıklı hayat merkezlerinin tanıtımına yönelik etkinlik düzenlendi. Çorum Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı, Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Özgün Pehlivan tarafından gerçekleştirilen sunumda, merkezlerin koruyucu sağlık hizmetlerindeki önemi vurgulandı.

Dr. Pehlivan, sağlıklı hayat merkezlerinde yürütülen kanser taramaları, üreme sağlığı danışmanlığı, gebe okulu, sigara bırakma polikliniği, koruyucu ağız ve diş sağlığı danışmanlığı, beslenme danışmanlığı, psikososyal destek ve fiziksel aktivite danışmanlığı gibi hizmetler hakkında bilgi verdi.

Özellikle 40-69 yaş kadınlara yönelik meme kanseri, 30-65 yaş kadınlarda rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş grubundaki bireylere yönelik kalın bağırsak kanseri taramalarının toplum sağlığı açısından kritik olduğunu belirten Pehlivan, erken teşhisin hayat kurtardığını ifade etti.

Sunumda ayrıca birinci basamak sağlık hizmetleri ile hastanelerin işbirliğinin önemine dikkat çekildi. Dr. Pehlivan, “Koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetlerini destekliyor. İki basamağın birlikte çalışması toplumun sağlık düzeyini yükseltir” dedi.

Etkinlik sonunda hastane çalışanlarının soruları yanıtlanırken, katılımcılar sağlıklı hayat merkezlerinin bireysel ve toplumsal sağlık için önemli bir fırsat sunduğunu dile getirdi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR