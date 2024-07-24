Ordu'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Aybastı güreş müsabakalarında Çorum Belediyespor güreşçilerinden Murat Kalender üçüncü olmayı başardı.

Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin 2024 yılı faaliyet programında yer alan CW Enerji 4.Etabı Ordu Aybastı güreşleri 20-21 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Ülke genelinden çok sayıda pehlivanın ter döktüğü müsabakalarda Çorum Belediyespor güreşçilerinden Murat Kalender küçük orta ve büyük boy kategorisinde üçüncü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Editör: RIFAT KARA