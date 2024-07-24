Teknik Direktör Serkan Özbalta nezaretinde sabah 11.00'de gerçekleşen antrenmana sakatlıkları devam eden Atakan Cangöz, Atakan Akkaynak, Thomas Verheydt ve Zargo Toure katılmadı. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam etti. Son bölümde taktiksel savunma anlayışını içeren özel bir antrenman yapan Kırmızı-Siyahlılar açma germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK'da hazırlıklar bugün yapılacak özel maç veya antrenman programı ile devam edecek.

Editör: RIFAT KARA