Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu’nun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Ayak Tenisi Bölge Şampiyonası Kastamonu’da yapıldı. Çorum’un yanı sıra Amasya, Giresun, Trabzon, Ordu, Samsun, Kastamonu, Sinop ve Çankırı olmak üzere 9 ilden 58 sporcunun katılımı ile gerçekleşen şampiyonada Çorum takımı Gökhan Keskin, Talha Karakaş, Arda Işık, Özkan Bülbül ve Rıdvan Altınok’dan oluşan oyuncu grubu ile mücadele etti. Çorum’un uluslararası ayak tenisi hakemlerinden Serkan Türksoy, il hakemlerinden Damla Türksoy ve Bedirhan Kıymacı’nın da görev aldığı şampiyonada Çorum takımı, Kastamonu, Amasya, Giresun ve Çankırı ile birlikte final bileti almayı başardı.

Ayak tenisi finalleri bugün aralarında Çorum’un da olduğu 32 takımın katılımı ile Balıkeser’in Ayvalık ilçesinde start alacak.