Karabük’te düzenlenen Anadolu Yıldızları Ligi (ANALİG) Atletizmi Geliştirme Projesi Grup Müsabakalarında Çorum’u temsil eden sporcular adeta fırtına gibi esti. Çorum temsilcileri, hem ferdi, hem de takım sıralamalarında kürsüye adeta ambargo koydu.

2010 doğumlu erkekler 2,5 kilometre koşusunda, Poyraz Yetkin birinci, Mert Ali Erdal ikinci, Nedim Talha Cüce üçüncü olarak kürsüye çıkarken, bu sporculara ilaveten yarışı 5.sırada tamamlayan Ömer Akın Fındık’ın da yer aldığı Çorum takımı birinci oldu.

2010 doğumlu kızlar 2 kilometre koşusunda, Nilsu Şahin ipi birinci sırada göğüslerken, Hatice Palas 4.oldu. Asmin Çetinkaya, yarışı 13.sırada tamamlarken, Çorum takımı genel klasmanda birinci oldu.

2011 doğumlu erkekler kategorisinde, Abdülkadir Şentürk birinci olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazanırken, Arda Baltacı sıralamada 8. oldu.

2011 doğumlu kızlar kategorisinde, Büşra Cıbır 5., Elanur Uysal 6.ve Ebrar Yağmur Erişen 8.sırayı alırken, Çorum takımı genel klasmanda ikincilik kupasının sahibi oldu.

2012 doğumlu mix bayrak yarışında, Eylül Kazancı, Yasin Çetinkaya, Asya İpek ve Can Gürel’den oluşan Çorum takımı birinciliği kazandı.

Yarışmalar sonunda, ferdi olarak ilk 4 sırayı alan atletler, takım sıralamasında ise ilk 2’ye giren takımlar 27 Nisan’da Adana’da düzenlenecek Türkiye şampiyonasına katılma hakkı kazandı.