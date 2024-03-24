Ahlatcı Çorum FK, lige verilen milli arayı sıkı çalışarak geçiriyor.

Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde Play-Off’a kalma mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, 2 Nisan Salı günü, Ankara Keçiörengücü ile deplasmanda oynayacağı 28.hafta maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Cumartesi günü çabuk kuvvet ağırlıklı antrenmanla geçiren kırmızı-siyahlı ekip, dün ise taktik içerikli çalışma yaptı.

Yarını da tek antrenmanla geçirecek olan Ahlatcı Çorum FK, Salı günü Süper Lig ekibi Samsunspor’la hazırlık maçında karşılaşacak. Samsun 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak.