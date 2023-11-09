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Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Atletizm İl Temsilciliği tarafından ortaklaşa düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü Anma koşusunda heyecan sona erdi. Kent Park Koşu Pisti'nde 172 sporcunun katılımı ile gerçekleşen yarışlar minikler, yıldızlar, küçükler, yıldızlar, gençler, büyükler ve veteranlar (kız-erkek) olmak üzere 7 kategoride yapıldı.



Çekişmeli geçen yarışlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde oluştu;

Minik kızlar: 1.Zehranur Şengül, 2.Erva Ağın, 3.Sıla Taş, 4.Esma Kara.

Minik erkekler: 1.Ali Galip Arıcılar, 2.Hamza Uysal, 3.Salih Efe Dertli, 4.Hasan Elabbut.

Küçük kızlar: 1.Eylül Kazancı, 2.Cemrenur Demirel, 3.Asya İpek, 4.Şebnem Burçe Çıldır.

Küçük erkekler: 1.Can Gürel, 2.Yasin Çetinkaya, 3.Emir Berk Yücel, 4.Samet Şahin.

Yıldız kızlar: 1.Büşra Cıbır, 2.Nilsu Şahin, 3.Aylin Çetinkaya, 4.Elanur Uysal.

Yıldız erkekler: 1.Poyraz Yetgin, 2.Mert Ali Erdal, 3.Samet Gürel, 4.Nedim Talha Cüce.

Genç kızlar: 1.Sudenaz Koçak, 2.Melike Güder, 3.Aleyna Metin, 4.Sümeyye Erdoğan.

Genç erkekler: 1.Aykut Köstek, 2.Ömer Asaf Taşkoyan, 3.Emirhan Deniz, 4.Bünyamin Palaz.

Büyük kadınlar: 1.Damla Bahçeci, 2.Gülcan Çakır.

Büyük erkekler: 1.Kaan Yurdakul.

Veteran kadınlar: 1.Gülhan Türkoğlu, 2.Zeynep Kalıpçı, 3.Seval Satı Yağmur, 4.Gülnur Kazancı.

Veteran erkekler: 1.Osman Pehlivan, 2.Aytaç Taşaner, 3.Mustafa Ertan Tabuk.

Yarışlar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.