AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde saygı ve minnetle andıklarını belirtti.

Milletvekili Ahlatcı, yayımladığı anma mesajında, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yürüttüğümüz Türkiye Yüzyılı hedefleri, Atatürk’ün bize miras bıraktığı Cumhuriyet’in değerleriyle buluşuyor” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı, açıklamasının devamında şu görüşlere yer verdi:

“10 Kasım, sadece geçmişimizi hatırladığımız bir gün değil; aynı zamanda Cumhuriyetimizi koruma ve daha güçlü yarınlar inşa etme sorumluluğumuzu hatırladığımız gündür. Atatürk’ün bizlere bıraktığı miras, milletimizin birlik ve beraberliğinin teminatıdır.”

Milletvekili Ahlatcı, açıklamasını “Bu anlamlı günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz” sözleriyle tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi