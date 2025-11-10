CHP Çorum İl Başkanlığı tarafından Atatürk Anadolu Lisesi önünde 10 Kasım’ın ara tatile denk gelmesi nedeni ile düzenlenen eyleme katılarak bir konuşma yapan Milletvekili Mehmet Tahtasız, Milli Eğitim Bakanı Tekin’in istifasını istedi.

Bakan Tekin’in 10 Kasım günü Atatürk’ün anılmasını engellemeye çalıştığını söyleyerek “Ben inanıyor ve görüyorum ki, bütün gençlerimiz ve insanlarımız Ata’yı daha fazla anmaya, anlamaya ve yaşatmaya devam edecek” diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ülkenin kurucusu ve kurtarıcısı olduğunu hatırlatarak bu zihniyeti kınadığını da belirten Milletvekili Tahtasız, “Gençliğe emanet ettiği bu ülkeyi gençlersiz kutlamaya çalışan bu zihniyeti ben Çorum’dan kınıyorum. Yusuf Tekin’i istifaya çağırıyorum” diye konuştu.

Yusuf Tekni’in zihniyetinde olan bazı müptezellerin ise Mustafa Kemal Atatürk’e bir Fatihayı bile çok gördüğünü belirterek onlara gereken cevabı da hem sosyal medyadan hem de TBMM’de verdiğini dile getiren Tahtasız sözlerini şöyle sürdürdü: “Atatürk’ü ne kalbimizden silebilirsiniz ne de gönlümüzden. Biz Gazi Atatürk’ün açtığı yolda, çağdaş uygarlık düzeyi için yürümeye devam edeceğiz. Bunu da böyle bilsinler. Çorum’dan Yusuf Tekin’i tekrar istifaya davet ediyorum. Çünkü o Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete yakışmayan bir Milli Eğitim Bakanı’dır. O zihniyet bu ülkeden gidene dek mücadelemiz devam edecek.”

Muhabir: Haber Merkezi