Cumhuriyet Halk Partisi İl Eğitim Sekreteri Halil Ünal, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milletin kalbinden silinemeyeceğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi Çorum İl Başkanlığı tarafından 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nün son yıllarda okulların ara tatiline denk getirilmesi nedeni ile Atatürk Anadolu Lisesi önünde protesto eylemi düzenlendi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, önceki dönem Çorum Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, önceki dönem İl Başkanlarından Hasan Suvacı, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Meryem Akdoğan, ADD Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, Belediye Meclisi ve İl Genel Meclisi Üyeleri, CHP İl, Merkez İlçe, Kadın ve Gençlik Kolları üyeleri, eğitimciler ile vatandaşların katıldığı eylemde basın açıklaması CHP İl Eğitim Sekreteri emekli öğretmen Halil Ünal tarafından okundu.



10 Kasım günü bir ulusun doğuşuna önderlik etmiş olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için bir araya geldiklerini söyleyerek “10 Kasım, yalnızca bir anma günü değil; Atatürk’ün düşüncelerini ve devrimlerini geleceğe taşıma, Atamızın mirasına sahip çıkma günüdür” diye konuşan Halil Ünal, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2024 ve 2025 yıllarında 10 Kasım’ı içine alan haftayı ara tatil olarak belirlediğini oysa ara tatil uygulamasının başladığı 2019 yılından bu yana Kasım ayında yapılan ara tatilin 10 Kasım’a ve Atatürk’ü Anma Haftası’na denk getirilmediğini hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in göreve gelmesinden sonra Cumhuriyet ve laiklik karşıtı açıklamalarıyla gündeme geldiğini, Kurucu ve Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyet değerlerinin eğitim sistemindeki yerini azaltmaya çalıştığını ve 10 Kasım’ın da bu dönemde ara tatile denk gelmeye başladığını söyleyen Ünal açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Bunun bir tesadüf olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu yalnızca bir planlama tercihi değil, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hatırasına yönelik sistemli bir görmezden gelme çabasıdır. 10 Kasım bir “tatil” günü değildir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma, onun ülkemiz için yaptıklarını ve düşüncelerini öğrencilerimize aktarma, ulusal birlik ve beraberlik duygusunu pekiştirme günüdür.



Okullarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü görünmez kılmaya çalışan her girişimi üzülerek ve onlar adına utanarak izliyoruz. Bu millet hiçbir zaman kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmadı, unutmayacak. Cumhuriyet ve değerleri ilelebet yaşayacak. Okullarda, sınıflarda, bahçelerde, sokaklarda öğrencilerle, çocuklarla, gençlerle birlikte yapılan her tören, okunan her şiir, her saygı duruşu yalnızca geçmişe saygı değil, geleceğe verilmiş bir sözdür. Başöğretmenimiz Atatürk’ün ülkemiz için hayal ettiği “fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” neslin yetişmesi için atılan bir adımdır. Atamızın bize emanet ettiği Cumhuriyetimize ve onun değerlerine sahip çıkma görevidir.

Bugün burada hep birlikte diyoruz ki: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü kalbimizden silemezsiniz. Cumhuriyet değerlerini eğitimden çıkaramazsınız. 10 Kasım’ı tatille gölgeleyemezsiniz. Çünkü biz varız ve 10 Kasım’da Okuldayız”