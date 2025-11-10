AK Parti Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, Giresun’daki teşkilat programlarının ardından Çorum’a döner dönmez saha çalışmalarına başladı. Milletvekili Ahlatcı, kentte vatandaşlarla bir araya gelerek anlamlı ziyaretlerde bulundu.

Ziyaret kapsamında, bir süre önce kendisinden akülü araç talebinde bulunan Sevgi Göcen’i evinde ziyaret eden Ahlatcı, isteğini yerine getirerek Göcen’e akülü aracını teslim etti. Bu anlamlı jest, hem Sevgi Göcen’i hem de çevresindekileri duygulandırdı.

Ziyarette konuşan Ahlatcı, “Milletimizin duasını almak, bizler için en büyük mutluluk ve gururdur. Her bir gönüle dokunabilmek, yürüdüğümüz yolda en değerli ödülümüzdür” ifadelerini kullandı.

Ahlatcı, ziyaret sırasında çocuklara da çeşitli hediyeler dağıttı. Miniklerin yüzlerinde oluşan mutluluk, ziyarete neşe kattı.

Ahlatcı, bu anlara ilişkin olarak, “Onların gözlerindeki umut bizlere yol gösteriyor. Yeter ki bir çocuğun yüzü gülsün; biz her zaman yanlarında olacağız” dedi.

