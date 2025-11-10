Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Çorum Şube Başkanı Umur Bahar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Bahar mesajında, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete intikalinin 87. yılında saygı, minnet ve özlemle anıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Ulu Önder Atatürk’ün yalnızca bir komutan değil, aynı zamanda milletine ışık tutan, çağları aşan bir lider olduğunu belirten Bahar, “Onun fikirleri, ilkeleri ve bıraktığı emanet olan Cumhuriyet, bizler için vazgeçilmez bir değerdir” dedi.

Bahar, 10 Kasım’ın yalnızca bir matem günü değil, Atatürk’ün açtığı çağdaş ve bilim temelli yolun kararlılıkla takip edildiğini hatırladıkları bir gün olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Bizler Emekli Astsubaylar olarak, dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkmayı, Atatürk ilke ve inkılaplarını gelecek nesillere aktarma görevimizi şeref sayıyoruz.”

Umur Bahar, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, vatan toprağı için canını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi