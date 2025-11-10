Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde düzenlenen törenle sevgi, saygı, özlem ve minnetle anıldı.

Törene, Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam, Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç, hastane yöneticileri, sağlık çalışanları, hastalar ve hasta yakınları katıldı.

Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat 09.05’te, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören boyunca katılımcılar, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duydukları saygı ve minneti dile getirdi.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Büyük Önder’in en büyük eseri olarak nitelendirdiği Cumhuriyetimizi sonsuza dek yaşatmak, hepimizin ortak sorumluluğudur” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Haber Merkezi