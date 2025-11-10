Eğitim Sen Çorum Şubesi Yürütme Kurulu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Açıklamada, Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesinin günümüz dünyasında her zamankinden daha anlamlı olduğu vurgulandı.

Yürütme Kurulu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Mustafa Kemal Atatürk’ün hayata gözlerini yummasının üzerinden 87 yıl geçti. Atatürk’ün ölümünden bu yana dünyanın dört bir yanında, başta kadınlar ve çocuklar olmak üzere milyonlarca insanın yaşam hakkını tehdit eden savaşlar, çatışmalar ve katliamlar yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Savaşlar nedeniyle yaşanan bütün acılar, Atatürk’ün yıllar önce söylediği ‘Yurtta barış, dünyada barış!’ sözünün ne kadar doğru, anlamlı ve güncel olduğunu göstermektedir.”

Eğitim Sen açıklamasında, iktidar eliyle eğitim ve bilim alanında uygulanan gerici politikaların arttığına da dikkat çekildi. Açıklamada, “Eğitim sisteminden başlayarak toplumsal yaşamın bütün alanları, gerici söylemler üzerinden yeniden biçimlendirilmeye çalışılmaktadır. Eğitim kurumları başta olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında baskıcı ve otoriter uygulamalar hayata geçirilmektedir” denildi.

Açıklama şu ifadelerle sona erdi:

“İnsanlığa, bilime, demokrasiye ve laikliğe düşmanlığın arttığı günümüz koşullarında; hayatı boyunca aydınlanmadan, bilimden ve çağdaşlıktan yana tutumuyla bilinen Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi