AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Milletvekili Kaya, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin 87. yıl dönümünde rahmetle andıklarını belirterek, “Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, aziz milletimizin ve tüm dünyanın takdirini kazanmış kahraman bir asker ve lider olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahına uğurlanışının 87. yılında rahmetle yâd ediyorum” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir.” sözüyle başlattığı istiklal mücadelesinin, milletin azim ve kararlılığıyla zafere ulaştığını vurgulayan Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Kahramanlarımızın bizlere bıraktığı bu vatanı ilelebet muhafaza etmek, ileriye taşımak için bıkmadan, yorulmadan mücadelemize devam ederken; muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz.”

Kaya, birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekerek, “Ülkemizin geçtiği bu kritik dönemde, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' ilkesi etrafında birliğimizi korumalıyız” dedi.

Milletvekili Kaya, mesajını şu sözlerle tamamladı:

“Ömrünü milletinin istiklal ve istikbali için harcamış, canıyla, kanıyla ve yüreğiyle büyük mücadele vermiş başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun.”

Muhabir: Haber Merkezi