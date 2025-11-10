Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 87’inci yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Mesajında, Atatürk’ün bıraktığı mirası ilelebet korumayı ve muhafaza etmeyi asli görev olarak gördüklerini söyleyen Başkan Aşgın, “Gelecek nesillere daha güçlü bir Cumhuriyet bırakmak için bütün azmimizle çalışacağız.” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü” nedeniyle yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“10 Kasım 1938 yılında ebedi âleme göç eden Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, milli kahramanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü vefatının 87’inci yıl dönümünde bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyoruz. Hayatı boyunca, Türk Milleti’nin istiklali ve istikbali için cepheden cepheye koşturan Gazi Mustafa Kemal Atatürk, içinde bulunduğumuz zor şartlara rağmen milletinden aldığı güç ve destekle bugün bölgesinde lider ülke olan Türkiye Cumhuriyetimizin kuruluşuna liderlik etti.

Hayatını ülkesine, milletine adayan Atatürk’ün en büyük hedefi de birlik ve beraberlik içinde muasır medeniyetlere ulaşmaktı. Bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün hedeflediği pek çok ideali gerçekleştirmiş bir devlet olarak onun aziz hatırasını sonsuza kadar yaşatacağız. Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bıraktığı mirası ilelebet korumak ve muhafaza etmeyi, asli görevimiz olarak görüyor ve bu uğurda var gücümüzle, azimle, kararlılıkla çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin temel değerlerini koruyarak, kazanımlarını arttırarak, ülkemizi hak ettiği çağdaş seviyelere çıkarma gayreti içerisinde, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Gelecek nesillere daha güçlü bir Cumhuriyet bırakmak için bütün azmimizle çalışacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle aramızdan ayrılışının 87. yıl dönümünde, Cumhuriyet’imizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, rahmet ve minnetle anıyorum. Vatanımızın birliği, dirliği, beraberliği, bağımsızlığı için canını siper eden tüm kahramanlarımıza da şükranlarımı arz ediyorum.”

