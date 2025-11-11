10 Kasım gününün okullarda ara tatile denk getirilmesini eleştirerek bunun Atatürk’ü unutturma çabası olarak görüldüğünü ifade eden Eğitim-İş Şube Başkanı Tuba Demirel: “Bizler buna sessiz kalmayacağız. Laik, bilimsel ve kamusal eğitimi savunan öğretmenler olarak Atatürk’ü unutturmaya, Cumhuriyet’i sarsmaya yönelik her girişime karşı dimdik duracağız” diye konuştu.

10 Kasım sabahı öğretmenlerin okullarda ve kurumlarında anma programları düzenlediğini, aynı saatlerde ise yurttaşlarla birlikte Kadeş Meydanı’nda buluştuklarını belirten Demirel, “Atatürk’ü unutturamazsınız! Cumhuriyet ilelebet yaşayacak” dedi.

“ÖZLEMLE ANIYORUZ”

Kadeş Barış Meydanı’nda düzenlenen programda “Devrimlerinin izinde Atamızı saygıyla anıyor, unutturma girişimlerine karşı omuz omuza duruyoruz” diyen Tuba Demirel yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Emperyalizme karşı yürüttüğü ulusal bağımsızlık mücadelesiyle yalnızca Türk halkına değil tüm mazlum milletlere umut olan; yenilgiye uğramış bir imparatorluğun küllerinden bağımsız, laik ve çağdaş bir Cumhuriyet kurarak bizlere emanet eden Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 87. yılında derin bir sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Atatürk; yalnızca büyük bir asker ya da devlet adamı değil, aynı zamanda çağları aşan bir düşünür, devrimci ve halk önderidir. Onun ilke ve devrimleri bugün hâlâ yolumuzu aydınlatmakta; gericiliğe, sömürüye ve emperyalizme karşı yürüttüğümüz mücadelede bize yön vermektedir.

“UNUT(TUR)MA ÇABASININ AÇIK BİR GÖSTERGESİDİR”

Cumhuriyetimizin 102. yılını geride bırakırken, Atatürk’ün ulusal egemenlik, laiklik ve bilimsel-kamusal eğitim anlayışı hedef alınmakta; eğitim sistemi adım adım piyasacı ve gerici anlayışa teslim edilmeye çalışılmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 10 Kasım’ı ara tatil dönemine denk getirmesi de bu unut(tur)ma çabasının açık bir göstergesidir. Biz buna sessiz kalmayacağız!

“UNUTTURAMAYACAKLAR”

Eğitim-İş olarak sözümüz açıktır: Cumhuriyetimizin bağımsızlığını, laikliğini ve kamusal eğitim hakkını; emeğin ve emekçinin onurunu, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığında savunmaya devam edeceğiz. Aydınlık yarınlarımızın teminatı çocuklarımızın; fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bireyler olarak yetişmesi için mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün: “Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı bir millet yapar ya da esaret ve sefalete terk eder.” sözü bizim yol rehberimizdir. Atatürk’ü unutturmaya, Cumhuriyet’i geriletmeye çalışanlara karşı; Eğitim-İş örgütlü gücüyle dimdik ayaktadır! Büyük Devrimcimizi sonsuz sevgi, saygı, minnet ve özlemle anıyoruz”