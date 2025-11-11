Törene Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş ile kurum personeli katıldı. Program, saat 09.05’te sirenler eşliğinde gerçekleştirilen saygı duruşu ve ardından okunan İstiklal Marşı ile başladı. Katılımcılar, Atatürk’ün aziz hatırasını bir kez daha saygı, minnet ve özlemle andı.

Törende konuşan İl Müdürü Hasan Taş, Atatürk’ün Türk milletine kazandırdığı değerlerin sonsuza kadar yaşatılacağını belirterek, “Atatürk’ün önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 102. yılında, onun izinden yürümeye ve mirasını korumaya devam ediyoruz. Tarım, Atatürk’ün de ifade ettiği gibi ülkenin temelidir. Bizler de üretimden kalkınmaya kadar her alanda onun gösterdiği hedeflere ulaşmak için kararlılıkla çalışıyoruz.” dedi.

Muhabir: SELDA FINDIK