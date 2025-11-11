TÜRKAV Başkanı Deli, Atatürk’ün fikirlerinin, ilkelerinin ve ülkülerinin Türk milletinin yolunu aydınlattığını ifade ederek, “Vefatının ardından geçen 87 yıla rağmen ona duyulan hürmet ve bağlılık azalmamış, eserlerine ve mücadele ahlakına olan sadakat eksilmemiştir. Atatürk, ömrünü Türk milletinin istiklaline ve istikbaline adamış büyük bir komutandır. İlkeleriyle ve emsalsiz vatan sevgisiyle tanınmalı, takdir edilmelidir” diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü çağını kavramış bir inkılapçı olarak tanımlayan İsmail Deli, “Atatürk inanmış bir Türk milliyetçisidir. Değişimin yönünü doğru okumuş, milli gerçeklerle örtüşen bir siyaset dehasıdır. Az zamanda büyük işler başarmış, bu işlerin en büyüğü de temeli Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürü olan Türkiye Cumhuriyeti’dir” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ün ilkeleriyle çatışan çevrelere de tepki gösteren Deli, “Teslimiyetçiliğin anaforuna kapılanlar, emperyalist güçlere bel bağlayanlar, Atatürk’ün emanetleriyle çelişen karanlık odaklardır. Atatürk düşmanlığı yapanlar da, onun adını kullanarak devlete ihanet edenler de bilmelidir ki, dalımızı kırmaya kalkanın ağacını kökünden sökeriz. Terörsüz bir Türkiye, milletimizin ortak ülküsüdür. Bu yolda kimse süreci baltalamaya kalkmasın” dedi.

Mesajının sonunda Atatürk’e duyduğu minnettarlığı dile getiren İsmail Deli, “Atatürk ve eserleri bizim kırmızı çizgimizdir. Onun kurduğu Cumhuriyeti korumaya and içtik. Herkes bilmelidir ki Atatürk Anadoludur, Anadolu da Mustafa Kemal’dir. Bu duygu ve düşüncelerle aziz Atatürk’ü rahmet, minnet ve özlemle anıyorum. Cenab-ı Allah ondan razı olsun. Devletin asil evlatları olarak, onun emanetlerini gelecek nesillere aktarmak ve korumak asli görevimizdir. Ne mutlu Türk’üm diyene" ifadelerini kullandı.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR