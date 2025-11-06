Eğitim Sen Çorum Şubesi, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Atatürk’ün fikirlerinin ve devrimlerinin bugün de yol gösterici olduğunu vurguladı. Açıklamada, anma törenlerinin 10 Kasım sabahı saat 09.05’te yapılmasının önemine dikkat çekildi.

Eğitim Sen Çorum Şube Yürütme Kurulu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 87. yılı dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Atatürk’ün yalnızca bağımsız bir vatan değil, çağdaş bir gelecek de armağan ettiği belirtilerek, “Onun fikirleri, ilkeleri ve devrimleri bizlere yol göstermeye devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.

Sendika açıklamasında, günümüz koşullarında laiklik karşıtı uygulamaların arttığı, baskıcı ve otoriter politikaların eğitimden toplumsal yaşama kadar pek çok alanda etkili olduğuna dikkat çekilerek, “Atatürk’ün aydınlanmacı, laik ve bilimsel eğitim mirasına sahip çıkmak yalnızca bir ritüeli yerine getirmek değil, geleceğe borcumuzdur” denildi.

10 Kasım’ın milletin kalbinde derin bir anlam taşıdığı vurgulanan açıklamada, anma programlarının tam gününde ve saatinde yapılması gerektiği ifade edilerek şu ifadelere yer verildi:

“Bu nedenle Atatürk’ü anmak, tam da o gün – 10 Kasım sabahı – saat 09.05’te yapılmalıdır. Çünkü o an, bir milletin kalbinin aynı ritimle attığı, aynı duyguyla saygı duruşuna geçtiği tarih boyunca sürecek bir birlik anıdır.”

Eğitim Sen Çorum Şubesi, AKP iktidarının toplumsal hassasiyetleri tartışmaya açarak yıpratmayı hedefleyen politikalarına da tepki gösterdi.

Sendika, 10 Kasım Atatürk’ü Anma programlarının tüm okullarda saat 09.05’te yapılması için okul idarelerini ve öğretmenleri sorumluluk almaya çağırdı.

Açıklamanın sonunda, “Çağ dışılığa karşı emeğin, eşitliğin ve özgürlüğün Cumhuriyetini yeniden kurmak için mücadelemize devam edeceğiz. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Yurtta barış, dünyada barış’ ilkesi doğrultusunda kararlılıkla yürüyeceğiz” denildi.

Muhabir: Haber Merkezi