Ankara Mamak Belediye Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Veli Gündüz Şahin ve beraberindeki heyet Çorum’a geldi.

Beraberinde Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Sancak, Danışmanı Çorumlu hemşehrimiz İsmail Gençkurt, CHP Alaca İlçe Başkanı Adem Şahin, CHP Mamak Belediye Meclis Üyesi Ercan Aksu ve Özel Kalem Müdürü Erol Karaköse ile birlikte Çorum Valisi Ali Çalgan’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Vali Çalgan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etti.

Mamak Belediye Başkanı aslen Alacalı olan Veli Gündüz Şahin ve beraberindeki heyet Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan’ı da makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ziyarette iki belediye arasında yapılabilecek işbirliği çalışmaları ve yerel yönetim deneyimleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Arslan, Alaca’da hayata geçirilen projeler hakkında Şahin’e bilgi verdi.

