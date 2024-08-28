Ahlatcı Çorum FK’da sakatlıkları nedeniyle bir süredir tedavileri devam eden Atakan Cangöz ve Kabongo Kasongo kontrol için Ankara’ya gitti.

Geçtiğimiz yaz dizinden ameliyat olan Atakan Cangöz’ün Eylül ayında takımla çalışmalara başlayabileceği belirtilirken, Ümraniyespor maçında sakatlanan Kasongo’nun ise hamstring kas grubunda yırtık tespit edilmiş, 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.

İki futbolcuya da Ankara’daki doktor kontrolünden sonra antrenman programı çıkartılacağı belirtildi.