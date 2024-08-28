21 Eylül’de, U16 Ligi ile start alacak olan 2024-2025 Amatör Futbol Sezonu için geri sayıma geçilirken, özellikle maçların oynanacağı sahalarla ilgili sorun oldukça büyük. Hem sahaların yetersizliği, hem de ulaşımla ilgili sorunlar kulüplerin en büyük kâbusu olarak ön plana çıkıyor.

Amatör liglerde merkez takımları maçlarını İtfaiye, Devane, Mimar Sinan ve Nazmi Avluca sahalarında oynarken, kulüp sayısına bağlı olarak takım sayısının her geçen gün artması hem antrenman, hem de maç programlarını olumsuz etkiliyor. Saha sayısının yetersiz olması nedeniyle takımlar bazen çeyrek sahada idman yapmak zorunda kalırken, bu durum maçlara iyi hazırlanamamayı beraberinde getiriyor.

Hele de, bu yıl merkez takımı olan Mimar Sinan Gençlikspor’un Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olması saha sorununu had safhaya çıkartıyor.

ULAŞIM BAŞLI BAŞINA AYRI BİR DERT

Sahaların sayı olarak yetersiz olmasının yanı sıra, mevcut sahaların soyunma odası ve tuvalet sorunu da kesin olarak çözülebilmiş değil. Bunların yanında ulaşım konusunda yaşanan sorunlar da hem kulüpleri, hem sporcuları, hem de sporcu velilerini zor durumda bırakıyor.

Atatürk Spor Salonu’nun arkasındaki 1 ve 2 No’lu sahaların yıkılması sürecinde Belediye tarafından yapılacağı vadedilen üçüncü saha ile ilgili henüz bir gelişme olmazken, yıkılan sahalara karşılık yapılan İtfaiye ve Devane sahalarına ulaşım ise bir hayli güç. Özellikle kış aylarında birçok sporcu velisi çocuğunu sahalara göndermek istemiyor. Bu doğrultuda, Belediyenin Devane ve İtfaiye sahalarına ulaşım için otobüs hattı tahsis etmesi sık sık gündeme getiriliyor ancak bununla ilgili de henüz bir gelişme kaydedilemedi. İtfaiye sahasının tuvalet sorunu da tam olarak giderilememiş durumda.

BÖYLE Mİ SPOR KENTİ OLUNACAK?

Yetkililer her fırsatta Çorum’u spor kenti yapacaklarına dair açıklamalarda bulunsalar da, söylemlerle eylemler örtüşmüyor. Sahaların hem sayısal olarak eksikliği, hem de mevcut sahalardaki eksikler bir türlü giderilmiyor. Hal böyle olunca “spor kenti” söylemi sadece lafta kalıyor.

23 Ağustos’ta yapılan 2024-2025 Futbol Sezonunun ilk teknik toplantısında sahalarla ilgili sorunlar spor taban birlikleri ve kulüp temsilcileri tarafından bir kez daha gündeme getirildi ve en az iki sahaya daha ihtiyaç olduğuna vurgu yapıldı.

Yeni sezon öncesi sorunlar dağ gibi dururken, kulüpler, sporcular ve özellikle sporcu velileri yetkililerin bir çözüm üretip üretmeyeceğini endişe ile beklemeye başladılar.