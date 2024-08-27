Kulüpten yapılan açıklamada, biletlerin dün saat 15.00 itibariyle passolig uygulaması üzerinden satışa çıkartıldığı belirtilirken, Sağ Kapalı ve Güney Kale Arkası tribünlerinin geçen sezon Bodrum FK ile oynanan play-off yarı final maçından kalan ceza nedeniyle kapalı olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bilet fiyatları ile ilgili de bilgi verilirken, kale arkası biletlerinin 100, maraton tribünü bitlerinin 250, sol kapalı tribün biletlerinin 300, VİP A-D biletlerinin 500, VİP-B biletlerinin de 1.500 liradan satışa sunulduğu kaydedildi. Sakaryaspor taraftarlarının yer alacağı misafir tribün biletleri ise 130 liradan satılıyor.